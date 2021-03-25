Страны Балтии разработали новый пакет национальных санкций против режима Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет санкций против режима Лукашенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что 25 марта Науседа принял лидера белорусского гражданского общества Светлану Тихановскую по случаю Дня Воли.

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В ходе встречи была обсуждена ситуация в Беларуси, планы Координационного совета и введение новых санкций.

В заявлении по итогам встречи говорится, что страны Балтии разработали новый пакет национальных и региональных санкций против режима Лукашенко.

"Сегодня будет обнародован список, в который вошли 118 сторонников режима, попадающих под национальные санкции", - сказано в сообщении пресс-службы.

Науседа заверил, что Литва вместе с государствами Европейского союза будет и дальше добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов.

"Освобождение политических заключенных - важнейший приоритет для западных государств, выполнение которого страны активно добиваются с применением санкций против режима и его сторонников", - сказано в заявлении.