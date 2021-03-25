У Греції за участю принца Чарльза та прем’єра РФ відзначили 200-річчя незалежності

Греція відсвяткувала в четвер 200 років від початку своєї боротьби за незалежність від Османської імперії військовим парадом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Принц Чарльз, спадкоємець британського престолу, батько якого принц Філіп народився на Корфу, та російський прем'єр-міністр Михаїл Мішустін відвідали парад.

Президент Франції Еммануель Макрон не прибув на урочистості через ситуацію з коронавірусом. Францію представила міністр оборони Флоранс Парлі.

Урочистості в часи відновленої напруженості з Туреччиною включали переліт грецьких, американських та французьких винищувачів, а також військовий парад, що включав кавалерійські підрозділи та "евзони" - президентську охорону у своїх церемоніальних костюмах.

Після ранкової церемонії в Акрополі центр Афін був під суворою охороною, а килим із синьо-білих квітів, що утворював грецький прапор, був розстелений над площею Синтагма, місцем заворушень під час кризи.

Привітавши стійкість грецького народу у "відчайдушно важкі роки" економічної кризи, принц Чарльз заявив, що світ повинен відбудуватися після COVID-19, який повернув Грецію назад до глибокої рецесії.

Незабаром після приходу до влади в 2019 році консервативний уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса оголосив про урочистості до 200-річчя незалежності як символ того, що Греція відновилася після десятилітньої фінансової кризи.

"Завдання для нашого покоління, через 200 років після Революції національного відродження, полягає в тому, щоб зробити її Революцією національного пожвавлення", - сказав Міцотакіс у телевізійному коментарі.

Після майже 400 років перебування під владою Османської імперії грецькі революціонери розпочали повстання в 1821 році і за допомогою іноземних симпатиків з країн, включаючи Велику Британію, Францію та Росію, здобули свою незалежність у 1832 році.