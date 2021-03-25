В Греции с участием принца Чарльза и премьера РФ отметили 200-летие независимости

Греция отметила в четверг 200 лет с начала своей борьбы за независимость от Османской империи военным парадом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Принц Чарльз, наследник британского престола, отец которого, принц Филипп, родился на Корфу, и российский премьер-министр Михаил Мишустин посетили парад.

Президент Франции Эммануэль Макрон не прибыл на торжества из-за ситуации с коронавирусом. Францию ​​представила министр обороны Флоранс Парли.

Торжества во времена возобновления напряженности в отношениях с Турцией включали пролет греческих, американских и французских истребителей, а также военный парад, включавший кавалерийские подразделения и "эвзоны" - президентскую охрану в церемониальных костюмах.

После утренней церемонии в Акрополе центр Афин был под строгой охраной, а ковер из сине-белых цветов, образовывавший греческий флаг, был расстелен над площадью Синтагма, местом беспорядков во время кризиса.

Отметив стойкость греческого народа в "отчаянно трудные годы" экономического кризиса, принц Чарльз заявил, что мир должен восстановиться после COVID-19, который вернул Грецию обратно к глубокой рецессии.

Вскоре после прихода к власти в 2019 году консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявило о торжествах к 200-летию независимости как символ того, что Греция восстановилась после десятилетнего финансового кризиса.

"Задача для нашего поколения, через 200 лет после Революции национального возрождения, заключается в том, чтобы сделать ее Революцией национального оживления", - сказал Мицотакис в телевизионном комментарии.

После почти 400 лет пребывания под властью Османской империи греческие революционеры начали восстание в 1821 году и с помощью иностранных союзников, включая Великобританию, Францию ​​и Россию, получили независимость в 1832 году.