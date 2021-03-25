Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції проти 118 білоруських силовиків

Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії розширили санкційний список проти режиму Александра Лукашенка, до якого відтепер включені 118 білоруських силовиків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"25 березня на знак солідарності з білоруським народом, який сьогодні святкує День Свободи, у відповідь на систематичні репресії білоруським режимом громадянського суспільства країни та на підтримку демократичних прагнень білорусів, Литва, Латвія та Естонія вирішила розширити свої національні чорні списки іноземців, яким заборонено в'їжджати на території країн Балтії", - йдеться у спільній заяві трьох країн.

До списків включені 118 осіб, які працюють у білоруській системі внутрішніх справ "і які прямо чи опосередковано сприяли фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року, репресіям проти демократичної опозиції та громадянського суспільства та серйозні та систематичні порушення прав людини".

В даний час до національних чорних списків балтійських країн входять 277 чиновників від білоруських владних та силових структур.

У лютому ЄС продовжив на 12 місяців санкції щодо 88 представників керівництва і бізнесу Білорусії, включаючи самопроголошеного президента країни Александра Лукашенка, і 7 компаній, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі.