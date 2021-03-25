Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 118 белорусских силовиков

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии расширили санкционный список против режима Александра Лукашенко, в который отныне включены 118 белорусских силовиков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"25 марта в знак солидарности с белорусским народом, который сегодня празднует День Свободы, в ответ на систематические репрессии белорусским режимом гражданского общества страны и в поддержку демократических стремлений белорусов, Литва, Латвия и Эстония решили расширить свои национальные черные списки иностранцев, которым запрещено въезжать на территорию стран Балтии", - говорится в совместном заявлении трех стран.

В списки включены 118 человек, работающих в белорусской системе внутренних дел, "которые прямо или косвенно способствовали фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020, репрессиям против демократической оппозиции и гражданского общества и серьезным и систематическим нарушениям прав человека".

В настоящее время в национальные черные списки балтийских стран входят 277 чиновников от белорусских властных и силовых структур.

В феврале ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, и семь компаний, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.