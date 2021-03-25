Novavax затримує угоду про вакцини для ЄС на тлі виробничих проблем - ЗМІ

Американська біотехнологічна компанія Novavax відкладає підписання контракту на поставку своєї вакцини проти коронавірусу в Європейський союз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на інформацію чиновників ЄС, які брали участь в переговорах.

Продовження переговорів може ще більше ускладнити плани ЄС із вакцинації, оскільки блок планував підписати угоду на початку цього року принаймні на 100 мільйонів доз вакцини Novavax з можливістю купити ще 100 мільйонів.

Представник ЄС сказав, що компанія відкладала підписання угоди на кілька тижнів, пославшись на юридичні проблеми на зустрічах з учасниками переговорів від блоку.

Неофіційно представник Novavax заявив, що повільний темп переговорів виправданий, оскільки у компанії виникли виробничі проблеми, сказав представник ЄС.

Представниця Novavax заявила в електронному листі, що переговори з ЄС щодо угоди тривають, але відмовилася повідомити більше про переговори.

Вона сказала, що компанія працює "над деякими проблемами з поставками сировини, пов'язаними з пандемією", не повідомивши подробиць.

Європейська комісія, яка координує переговори з виробниками вакцин, відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, кацлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що проблеми Євросоюзу з поставками вакцин проти коронавірусу підкреслили необхідність блоку подвоїти зусилля з виробництва власних доз.