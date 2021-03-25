Novavax задерживает соглашение о вакцинах для ЕС на фоне производственных проблем - СМИ
Американская биотехнологическая компания Novavax откладывает подписание контракта на поставку своей вакцины против коронавируса в Европейский союз.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию чиновников ЕС, участвовавших в переговорах.
Продолжение переговоров может еще больше усложнить планы ЕС по вакцинации, поскольку блок планировал подписать сделку в начале этого года по крайней мере на 100 миллионов доз вакцины Novavax с возможностью купить еще 100 миллионов.
Представитель ЕС сказал, что компания откладывала подписание сделки на несколько недель, сославшись на юридические проблемы на встречах с участниками переговоров от блока.
Неофициально представитель Novavax заявил, что медленный темп переговоров оправдан, поскольку у компании возникли производственные проблемы, сказал представитель ЕС.
Представитель Novavax заявила в электронном письме, что переговоры с ЕС по сделке по поставкам продолжаются, но отказалась сообщить больше о переговорах.
Она сказала, что компания работает "над некоторыми проблемами с поставками сырья, связанными с пандемией", не сообщив подробностей.
Европейская комиссия, которая координирует переговоры с производителями вакцин, отказалась от комментариев.