Novavax задерживает соглашение о вакцинах для ЕС на фоне производственных проблем - СМИ

Американская биотехнологическая компания Novavax откладывает подписание контракта на поставку своей вакцины против коронавируса в Европейский союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию чиновников ЕС, участвовавших в переговорах.

Продолжение переговоров может еще больше усложнить планы ЕС по вакцинации, поскольку блок планировал подписать сделку в начале этого года по крайней мере на 100 миллионов доз вакцины Novavax с возможностью купить еще 100 миллионов.

Представитель ЕС сказал, что компания откладывала подписание сделки на несколько недель, сославшись на юридические проблемы на встречах с участниками переговоров от блока.

Неофициально представитель Novavax заявил, что медленный темп переговоров оправдан, поскольку у компании возникли производственные проблемы, сказал представитель ЕС.

Представитель Novavax заявила в электронном письме, что переговоры с ЕС по сделке по поставкам продолжаются, но отказалась сообщить больше о переговорах.

Она сказала, что компания работает "над некоторыми проблемами с поставками сырья, связанными с пандемией", не сообщив подробностей.

Европейская комиссия, которая координирует переговоры с производителями вакцин, отказалась от комментариев.