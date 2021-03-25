Одна з німецьких земель після Великодня суттєво послабить локдаун
Уряд найменшої за площею німецької федеральної землі Саар вирішив послабити карантинні обмеження після Великодня.
Про це заявив глава земельного уряду Тобіас Ганс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.
З 6 квітня у Саарі відновлять свою роботу театри, кінотеатри, концертні зали, спортивні зали та ресторани, які мають тераси на відкритому повітрі.
При цьому обов'язковою умовою для відвідування цих установ або занять спортом стане наявність негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 24 години.
Також у Саарі будуть пом'якшені запроваджені раніше обмеження на приватні контакти. В рамках послаблення локдауну будуть знову дозволені зустрічі осіб з декількох домогосподарств.
Контактні види спорту, такі як футбол, будуть дозволені на відкритому повітрі. Безконтактним спортом можна буде займатися і в приміщенні.
За словами Ганса, пом'якшення локдауну у Саарі буде експериментом. "Ми хочемо відкрити нові можливості в боротьбі з пандемією. Після року пандемії ми повинні думати не лише про те, як щось закрити і обмежити", - заявив прем'єр.
Ганс також додав, що у випадку успішності експерименту, з 18 квітня у Саарі можливе буде подальше послаблення карантинних обмежень.
Загалом у Німеччині голови уряди земель разом із канцлеркою Ангелою Меркель домовилися подовжити чинний локдаун у країні до 18 квітня.
На даний момент країна переживає підвищення числа нових заражень коронавірусом, ситуація у відділеннях інтенсивної терапії лікарень країни також стає дедалі більш напруженою.