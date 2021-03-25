Одна из немецких земель после Пасхи существенно ослабит локдаун

Правительство наименьшей по площади немецкой федеральной земли Саар решило ослабить карантин после Пасхи.

Об этом заявил глава земельного правительства Тобиас Ганс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С 6 апреля в Сааре возобновят свою работу театры, кинотеатры, концертные залы, спортивные залы и рестораны, имеющие террасы на открытом воздухе.

При этом обязательным условием для посещения этих учреждений или занятий спортом станет наличие отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 24 часа.

Также в Сааре будут смягчены введенные ранее ограничения на частные контакты. В рамках ослабление локдауна будут вновь разрешены встречи лиц из нескольких домохозяйств.

Контактные виды спорта, такие как футбол, будут разрешены на открытом воздухе. Бесконтактным спортом можно будет заниматься и в помещении.

По словам Ганса, смягчения локдауна в Сааре будет экспериментом. "Мы хотим открыть новые возможности в борьбе с пандемией. После года пандемии мы должны думать не только о том, как что-то закрыть и ограничить", - заявил премьер.

Ганс также добавил, что в случае успешности эксперимента, с 18 апреля в Сааре возможно будет дальнейшее ослабление карантина.

В целом в Германии правительства земель вместе с канцлером Ангелой Меркель договорились продлить действующий локдаун в стране до 18 апреля.

На данный момент страна переживает увеличение числа новых заражений коронавирусом, ситуация в отделениях интенсивной терапии больниц страны также становится все более напряженной.