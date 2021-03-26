Китай после санкций Лондона ввел ответные ограничения

Китай ввел санкции против нескольких британских парламентариев и организаций в ответ на санкции, введенные Британией за нарушение прав уйгурского меньшинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Под санкции попали депутаты, среди которых бывший лидер консерваторов Ян Данкан Смит и председатель Комитета по международным отношениям Том Тугендат, сообщили в МИД Китая.

Пекин обвинил их в "злонамеренном распространении лжи и дезинформации".

Среди организаций в списке оказались аналитическая группа парламентариев по вопросам Китая и Essex Court Chambers, которая опубликовала юридическое заключение, где классифицирует действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном округе как геноцид.

Ян Данкан Смит отреагировал на санкции, заявив, что их можно считать почетным знаком. "Это наша обязанность - рассказывать о нарушении прав человека китайскими властями в Гонконге и геноциде уйгуров. Те из нас, кто живет свободной жизнью в правовом государстве, должны говорить о тех, у кого нет голоса", - написал он в своем Twitter.

Напомним, 22 марта Великобритания и Соединенные Штаты объявили о санкциях против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека в отношении преимущественно мусульманской уйгурского меньшинства. Британские санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд для четырех чиновников Китая, а также органа безопасности Синьцзяна.

Это первый случай, когда Великобритания применила санкции против китайских чиновников.