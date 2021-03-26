Партія проросійського Додона виступила проти розпуску парламенту, який готує Санду

Парламентська більшість у Молдові проголосувала за ухвалення декларації про незгоду депутатів з розпуском парламенту, який готує президентка Майя Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рішення ухвалили на засіданні 26 березня, незважаючи на протест опозиції. За декларацію, підготована соціалістами Ігоря Додона, проголосували 54 депутати – сама фракція соціалістів,а також парламентські групи Pentru Moldova і Pro Moldova.

Соціалісти заявляють, що ще залишилися конституційні шляхи для подолання кризи і формування нового уряду.

Напередодні президентка Мая Санду запросила парламентські фракції на консультації щодо розпуску парламенту після того, як у законодавчому органі через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні. Останні кілька місяців вона намагається відкрити можливість для розпуску парламенту, тоді як Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

За Конституцією Молдови, президент отримує право розпустити парламент у двох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду в 45-денний термін після внесення відповідної пропозиції.

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