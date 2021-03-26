В Молдове партия Додона выступила против роспуска парламента, который готовит Санду
Парламентское большинство в Молдове проголосовало за принятие декларации о несогласии депутатов с роспуском парламента, который готовит президент Майя Санду.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Решение было принято на заседании 26 марта, несмотря на протест оппозиции. За декларацию, подготовленную партией социалистов бывшего президента Игоря Додона, проголосовали 54 депутата - сама фракция социалистов, а также парламентские группы Pentru Moldova и Pro Moldova.
Социалисты заявляют, что еще остались конституционные пути для преодоления кризиса и формирования нового правительства.
Накануне президент Санду пригласила парламентские фракции на консультации по поводу роспуска парламента после того, как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране. Последние несколько месяцев она пытается открыть возможность для роспуска парламента, тогда как Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.
По Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.
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