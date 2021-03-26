В Молдове партия Додона выступила против роспуска парламента, который готовит Санду

Парламентское большинство в Молдове проголосовало за принятие декларации о несогласии депутатов с роспуском парламента, который готовит президент Майя Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Решение было принято на заседании 26 марта, несмотря на протест оппозиции. За декларацию, подготовленную ​​партией социалистов бывшего президента Игоря Додона, проголосовали 54 депутата - сама фракция социалистов, а также парламентские группы Pentru Moldova и Pro Moldova.

Социалисты заявляют, что еще остались конституционные пути для преодоления кризиса и формирования нового правительства.

Накануне президент Санду пригласила парламентские фракции на консультации по поводу роспуска парламента после того, как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране. Последние несколько месяцев она пытается открыть возможность для роспуска парламента, тогда как Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

По Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.

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