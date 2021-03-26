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Захарова назвала дурницею слова топ-дипломата ЄС про Росію

П'ятниця, 26 березня 2021, 14:37

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала дурницею слова глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля про те, що Росія є небезпечним сусідом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

Захарова закликала Євросоюз змінити "неприпустимий" обвинувачувальний тон стосовно Росії.

"Ми неодноразово це коментували (неприпустиму тональность. – Ред.) на рівні керівництва нашої країни. Ми пропонували Євросоюзу змінити обвинувачувальний тон, бути реалістичними, бачити власні проблеми, не намагатися власні проблеми мінімізувати за рахунок якоїсь міфологізації агресивної ролі Росії", - сказала Захарова.

Вона також прокоментувала висловлювання Борреля, озвучені ним напередодні.

 "Це велика дурість. Заявляти про те, що Росія - небезпечний сусід, - це дурість", - скзазала Захарова.

Цього тижня, беручи участь у засіданні глав МЗС НАТО, Боррель сказав, що Росія є небезпечним сусідом для країн Євросоюзу. Він наголосив, що Росії слід давати відсіч, коли вона порушує міжнародне право.

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Росія Боррель
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