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Кремль заявив, що Норвегія заблокувала продаж виробника двигунів під надуманим приводом

П'ятниця, 26 березня 2021, 16:29

Кремль вважає, що Норвегія заблокувала продаж заводу з виробництва морських двигунів російській компанії під надуманим приводом національної безпеки, і звинуватив Осло в спробі обмежити комерційну діяльність Москви.

Про це заявила прессекретар МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр юстиції Норвегії заявила парламенту у вівторок, що Осло заблокує продаж компанії з виробництва двигунів Bergen Engines, що належить Rolls-Royce, російському концерну "Трансмашхолдинг" з міркувань безпеки.

Захарова сказала, що блокування викликає подив і що запланована угода носить виключно комерційний характер.

"Аргументи, якими керувалася норвезька сторона... просто надумані, це очевидно. Скасування угоди відповідає двосторонньому підходу Осло до нашої країни в останні роки, спрямованому на стримування нашої країни", - додала вона.

Компанія Bergen Engines, розташована на західному узбережжі Норвегії, яка понад 20 років належить британській компанії Rolls-Royce, постачає двигуни норвезькому флоту, а також світовим судноплавним компаніям.

Rolls-Royce планувала продати її росіянам за 150 млн євро.

У 2019 році Норвегія ухвалила новий закон про безпеку, який посилює здатність уряду встановлювати умови або блокувати іноземні придбання, коли на карту поставлені національні інтереси.

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