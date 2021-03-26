Кремль заявил, что Норвегия заблокировала продажу производителя двигателей под надуманным предлогом

Кремль считает, что Норвегия заблокировала продажу завода по производству морских двигателей российской компании под надуманным предлогом национальной безопасности, и обвинил Осло в попытке ограничить коммерческую деятельность Москвы.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр юстиции Норвегии заявила парламенту во вторник, что Осло заблокирует продажу компании по производству двигателей Bergen Engines, что принадлежит Rolls-Royce, российскому концерну "Трансмашхолдинг" по соображениям безопасности.

Захарова сказала, что блокирование вызывает удивление и запланированная сделка носит исключительно коммерческий характер.

"Аргументы, которыми руководствовалась норвежская сторона... просто надуманные, это очевидно. Отмена сделки соответствует двустороннему подходу Осло к нашей стране в последние годы, направленному на сдерживание нашей страны", - добавила она.

Компания Bergen Engines, расположенная на западном побережье Норвегии, более 20 лет принадлежит британской компании Rolls-Royce, поставляет двигатели норвежском флота, а также мировым судоходным компаниям.

Rolls-Royce планировала продать ее россиянам за 150 млн евро.

В 2019 году Норвегия приняла новый закон о безопасности, который усиливает способность правительства устанавливать условия или блокировать иностранные приобретения, когда на карту поставлены национальные интересы.