Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС и США не понравился проект "Слуги народа" в рамках судебной реформы

Российские хакеры осуществили атаку против депутатов Бундестага - СМИ

ЕС поддержал инициативу для документирования преступлений режима Лукашенко

Третий день рекордов: в Польше впервые более 35 000 заражений






Посол ЕС в Украине сделал прививку вакциной AstraZeneca

Пятница, 26 марта 2021, 18:46

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас сделал прививку от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Маасикас написал в Twitter.

"Замечательный способ закончить неделю!", - написал посол ЕС, добавив фото с записью о вакцинации в медицинской карте.

Маасикас получил первую дозу вакцины производства компании AstraZeneca.

Напомним, Регулятор ЕС в сфере лекарственных средств (ЕМА) добрил новые площадки для производства вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca в Нидерландах, Германии и Швейцарии.

25 марта лидеры стран-членов ЕС на саммите договорились работать над увеличением производства и объемов поставок вакцин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Вакцины Маасикас
powered by lun.ua