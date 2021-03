Посол ЕС в Украине сделал прививку вакциной AstraZeneca

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас сделал прививку от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Маасикас написал в Twitter.

"Замечательный способ закончить неделю!", - написал посол ЕС, добавив фото с записью о вакцинации в медицинской карте.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv