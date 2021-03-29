В Британии отменяют часть коронавирусных ограничений

В Великобритании в понедельник начнется второй этап отмены коронавирусных ограничений в соответствии с графиком правительства по выходу из национального карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Британцам разрешат встречаться на улице группами до 6 человек или членам не более чем двух домохозяйств.

Открытые спортивные сооружения, включая теннисные корты и поля для гольфа, также вновь открываются и могут организованные возобновиться занятия спортом на открытом воздухе.

Также разрешается проведение свадеб, на которых будут присутствовать до шести человек.

Но премьер-министр Борис Джонсон призвал к осторожности, заявив, что случаи заболевания в Европе участились, а развертывание вакцины грозит различными штаммами.

"Несмотря на сегодняшние послабления, каждый должен продолжать придерживаться правил, помнить "руки, лицо, пространство" и идти за вакциной, когда его зовут", - сказал Джонсон.

Новый слоган - Руки, лицо, пространство и свежий воздух - также был представлен правительством, чтобы подчеркнуть важность вентиляции в сокращении распространения вируса.

Следующий этап смягчения правил состоится не ранее 12 апреля, когда снова откроются второстепенные магазины, а рестораны и пабы будут обслуживать посетителей на открытых площадках.