Меркель закликала місцеву владу не ухилятись від посилення карантину
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала прем’єрів федеральних земель не ухилятися від посилення карантину, коли ситуація цього вимагає.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
В неділю у своєму виступі у вечірній телепрограмі Меркель зауважила, що деякі землі не виконують домовленість про "запобіжник" - почати повертати обмеження, якщо показник захворюваності почне перевищувати встановлений поріг.
"Ми маємо дуже серйозно впроваджувати правильні заходи. І тоді як деякі землі роблять це, інші - ні", - сказала канцлерка.
Вона закликала прем’єрів відмовитися від планів додаткових послаблень карантину.
"Я не збираюся сидіти і дивитися, доки у нас буде по 100 000 заражень", - наголосила Меркель.
Раніше канцлер і 16 прем’єрів домовилися про те, що у разі досягнення показника захворюваності понад 100 випадків на 100 000 населення скасовані обмеження будуть повертати.
Проте у підсумку між федеральним урядом і місцевою владою загострюються суперечки, і деякі прем’єри не поспішають повертатися до жорсткішого карантину.
До критики "бунтівників" доєднався і прем’єр Баварії Маркус Зьодер, один з найпопулярніших політиків в країні, наголошуючи, що такі його колеги не розуміють серйозності ситуації.
У неділю показник захворюваності в цілому в країні досягнув вже 129,7 випадку на 100 000 населення, тоді як "червоною лінією" визначили 100. Це найбільший показник захворюваності з 19 січня.
Днями німецькі лікарі, а за ними і глава МОЗ Німеччини закликали до жорсткого локдауну на два тижні, наголошуючи, що це єдиний спосіб уникнути переповнення лікарень.