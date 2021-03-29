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Меркель закликала місцеву владу не ухилятись від посилення карантину

Понеділок, 29 березня 2021, 09:29

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала прем’єрів федеральних земель не ухилятися від посилення карантину, коли ситуація цього вимагає. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В неділю у своєму виступі у вечірній телепрограмі Меркель зауважила, що деякі землі не виконують домовленість про "запобіжник" - почати повертати обмеження, якщо показник захворюваності почне перевищувати встановлений поріг.

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"Ми маємо дуже серйозно впроваджувати правильні заходи. І тоді як деякі землі роблять це, інші - ні", - сказала канцлерка. 

Вона закликала прем’єрів відмовитися від планів додаткових послаблень карантину.

"Я не збираюся сидіти і дивитися, доки у нас буде по 100 000 заражень", - наголосила Меркель.

Раніше канцлер і 16 прем’єрів домовилися про те, що у разі досягнення показника захворюваності понад 100 випадків на 100 000 населення скасовані обмеження будуть повертати. 

Проте у підсумку між федеральним урядом і місцевою владою загострюються суперечки, і деякі прем’єри не поспішають повертатися до жорсткішого карантину. 

До критики "бунтівників" доєднався і прем’єр Баварії Маркус Зьодер, один з найпопулярніших політиків в країні, наголошуючи, що такі його колеги не розуміють серйозності ситуації.  

У неділю показник захворюваності в цілому в країні досягнув вже 129,7 випадку на 100 000 населення, тоді як "червоною лінією" визначили 100. Це найбільший показник захворюваності з 19 січня. 

Днями німецькі лікарі, а за ними і глава МОЗ Німеччини закликали до жорсткого локдауну на два тижні, наголошуючи, що це єдиний спосіб уникнути переповнення лікарень.

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