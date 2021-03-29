Меркель призвала местные власти не уклоняться от усиления карантина
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала премьеров федеральных земель не уклоняться от усиления карантина, когда ситуация этого требует.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
В воскресенье в своем выступлении в вечерней телепрограмме Меркель отметила, что некоторые земли не выполняют договоренность о том, чтобы начать возвращать ограничения, если показатель заболеваемости начнет превышать установленный порог.
"Мы очень серьезно внедрять правильные меры. И тогда как некоторые земли делают это, другие - нет", - сказала канцлер.
Она призвала премьеров отказаться от планов дополнительных послаблений карантина.
"Я не собираюсь сидеть и смотреть, пока у нас будет по 100 000 заражений", - подчеркнула Меркель.
Ранее канцлер и 16 премьеров договорились о том, что в случае достижения показателя заболеваемости более 100 случаев на 100 000 населения отменены ограничения будут возвращать.
Однако в итоге между федеральным правительством и местными властями обостряются споры, и некоторые премьеры не спешат возвращаться к более жесткому карантину.
К критике "бунтарей" присоединился и премьер Баварии Маркус Зьодер, один из самых популярных политиков в стране, отмечая, что эти его коллеги не понимают серьезности ситуации.
В воскресенье показатель заболеваемости в целом по стране достиг уже 129,7 случая на 100 000 населения, тогда как "красной линией" определили 100. Это самый большой показатель заболеваемости с 19 января.
На днях немецкие врачи, а вслед за ними и глава Минздрава Германии призвали к жесткому локдауну на две недели, отмечая, что это единственный способ избежать переполнения больниц.