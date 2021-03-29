Португалія посилила обмеження на в’їзд авіапасажирів з країн ЄС

Португалія посилює ковідні обмеження на польоти, які торкнуться інших країн Євросоюзу, де епідемія загострилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

У понеділок міністерство внутрішніх справ Португалії оголосило, що люди, які прибувають з країн з рівнем захворюваності понад 500 на 100 тисяч населення за останні 14 днів, повинні відбути карантин протягом двох тижнів. Їм дозволено в’їжджати тільки з критичною важливою метою.

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Це обмеження торкнуться 11 країн Євросоюзу, включаючи Францію і Італію.

Громадянам решти 15 країнах ЄС з рівнем захворюваності понад 150 на 100 тисяч дозволено приїжджати до Португалії лише з вкрай важливою метою. До цих країн належать Німеччина і Нідерланди.

Всі пасажири, які прибувають в країну, повинні представити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за попередні 24 години.

Польоти з Португалії до Британії і Бразилії та у зворотній бік, як і раніше, заборонені - за винятком рейсів для репатріації.

Нагадаємо, уряд Данії оголосив, що продовжить чинні обмеження на в'їзд та заборону на поїздки принаймні до 20 квітня на тлі побоювань третьої хвилі COVID-19.