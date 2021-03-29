Португалия усилила ограничения на въезд авиапассажиров из стран ЕС
Португалия усиливает ковидные ограничения на полеты, которые коснутся других стран Евросоюза, где эпидемия обострилась.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
В понедельник министерство внутренних дел Португалии объявило, что люди, прибывающие из стран с уровнем заболеваемости, более 500 на 100 000 населения за последние 14 дней, должны отбыть карантин в течение двух недель. Им разрешено въезжать только с критической важной целью.
Это ограничения коснутся 11 стран Евросоюза, включая Францию и Италию.
Гражданам остальных 15 странах ЕС с уровнем заболеваемости более 150 на 100 000 разрешено приезжать в Португалию лишь с крайне важной целью. К этим странам относятся Германия и Нидерланды.
Все пассажиры, прибывающие в страну, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за предыдущие 24 часа.
Полеты из Португалии в Британию и Бразилию и в обратную сторону по-прежнему запрещены - за исключением рейсов для репатриации.
Напомним, правительство Дании объявило, что продолжит действующие ограничения на въезд и запрет на поездки по крайней мере до 20 апреля на фоне опасений третьей волны COVID-19.