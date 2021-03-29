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Португалия усилила ограничения на въезд авиапассажиров из стран ЕС

Понедельник, 29 марта 2021, 12:48

Португалия усиливает ковидные ограничения на полеты, которые коснутся других стран Евросоюза, где эпидемия обострилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В понедельник министерство внутренних дел Португалии объявило, что люди, прибывающие из стран с уровнем заболеваемости, более 500 на 100 000 населения за последние 14 дней, должны отбыть карантин в течение двух недель. Им разрешено въезжать только с критической важной целью.

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Это ограничения коснутся 11 стран Евросоюза, включая Францию ​​и Италию.

Гражданам остальных 15 странах ЕС с уровнем заболеваемости более 150 на 100 000 разрешено приезжать в Португалию лишь с крайне важной целью. К этим странам относятся Германия и Нидерланды.

Все пассажиры, прибывающие в страну, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за предыдущие 24 часа.

Полеты из Португалии в Британию и Бразилию и в обратную сторону по-прежнему запрещены - за исключением рейсов для репатриации.

Напомним, правительство Дании объявило, что продолжит действующие ограничения на въезд и запрет на поездки по крайней мере до 20 апреля на фоне опасений третьей волны COVID-19.

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