Антикарантинні протести у Румунії: поліція виписала штрафи на понад 20 тис. євро

Організаторам та учасникам антикарантинних протестів, що відбулися у низці румунських міст в ніч на понеділок, виписали штрафи на загальну суму понад 20 тисяч євро.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це повідомили у жандармерії.

У поліції повідомили, що у семи з 24 міст, де відбулись протести, були порушені обмеження на встановлену кількість учасників (100 осіб).

Учасники акції у Бухаресті. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea

"Під час цих подій поліція діалогу інформувала учасників про діючі законодавчі норми і можливі юридичні наслідки порушень. На жодній з демонстрацій не було зафіксовано інцидентів, які загрожували громадському порядку", - зазначають у пресрелізі.

Учасники акції у Бухаресті. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea

Загалом виписали 219 штрафів на суму понад 99 тис. румунських леїв, що становить понад 20 тис. євро, або понад 600 тис. гривень - здебільшого за відсутність завчасного повідомлення про акцію, проведення акції у час, коли вихід з дому дозволено лише з важливих причин, та недотримання заходів для протидії поширенню вірусу.

В умовах надзвичайної ситуації максимальна дозволена кількість учасників на публічних заходах, про які повідомили заздалегідь - 100 осіб, при цьому необхідно дотримуватися усіх заходів безпеки.

Як вже повідомлялося, ввечері 28 березня у Бухаресті, Тімішоарі, Констанці та інших містах країни сотні людей вийшли протестувати проти нових карантинних обмежень, запроваджених владою для стримування коронавірусу.