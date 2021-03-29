У Румунії відбулися протести проти посилення коронавірусних обмежень

У Румунії сотні людей в декількох містах країни вийшли на вулиці на знак протесту проти нових обмежувальних заходів, запроваджених владою для стримування коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Акції протесту пройшли в ніч на понеділок в Бухаресті, Тімішоарі, Константі та інших містах країни.

У Румунії з неділі посилили обмежувальні заходи, зокрема, була введена комендантська година у вихідні дні з 20:00 замість 22:00 раніше.

У Бухаресті акція протесту почалася на Університетській площі, а потім сотні людей попрямували до площі Перемоги, де розташована будівля уряду

Поліція супроводжувала колону демонстрантів, але не перешкоджала акції, незважаючи на заборону на масові збори.

Учасники були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції, вони скандували гасла проти уряду і обмежувальних заходів. Акція тривала до 4 ранку.

Раніше влада Румунії оголосила, що святкування Великодня цього року відбуватиметься з дозволом відвідин богослужінь, хоча країна і бореться зі сплеском COVID-19, що загрожує переповненням лікарень.