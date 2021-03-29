Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Найбагатша людина Чехії мільярдер Петр Келлнер загинув в аварії вертольота

Бойові кораблі та субмарини Німеччини використовують російські навігаційні системи - Bild

У Сербії величезні черги з іноземців, які приїхали на вакцинацію

Криза у Словаччині через "Спутник V": прем’єр іде у відставку, але залишиться в уряді






У Румунії відбулися протести проти посилення коронавірусних обмежень

Понеділок, 29 березня 2021, 08:49

У Румунії сотні людей в декількох містах країни вийшли на вулиці на знак протесту проти нових обмежувальних заходів, запроваджених владою для стримування коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Акції протесту пройшли в ніч на понеділок в Бухаресті, Тімішоарі, Константі та інших містах країни.

У Румунії з неділі посилили обмежувальні заходи, зокрема, була введена комендантська година у вихідні дні з 20:00 замість 22:00 раніше.

У Бухаресті акція протесту почалася на Університетській площі, а потім сотні людей попрямували до площі Перемоги, де розташована будівля уряду

Поліція супроводжувала колону демонстрантів, але не перешкоджала акції, незважаючи на заборону на масові збори.

Учасники були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції, вони скандували гасла проти уряду і обмежувальних заходів. Акція тривала до 4 ранку.

Раніше влада Румунії оголосила, що святкування Великодня цього року відбуватиметься з дозволом відвідин богослужінь, хоча країна і бореться зі сплеском COVID-19, що загрожує переповненням лікарень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Карантин
powered by lun.ua