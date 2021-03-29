Антикарантинные протесты в Румынии: полиция выписала штрафы на 20 тыс. евро

Организаторам и участникам антикарантинных протестов в ряде румынских городов в ночь на понедельник выписали штрафы на общую сумму более 20 000 евро.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом сообщили в жандармерии.

В полиции сообщили, что в семи из 24 городов, где прошли протесты, были нарушены ограничения на установленное количество участников (100 человек).

Участники акции в Бухаресте. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea

"Во время этих событий полиция диалога информировала участников о действующих нормах и возможных юридических последствиях нарушений. Ни на одной из демонстраций не было зафиксировано инцидентов, угрожающих общественному порядку", - отмечают в пресс-релизе.

Участники акции в Бухаресте. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea

Всего выписали 219 штрафов на сумму более 99 тыс. румынских леев, что составляет более 20 тыс. евро, или более 600 тыс. гривен - в основном за отсутствие заблаговременного уведомления об акции, проведение акции во время, когда выход из дома разрешено только по важным причинам, и несоблюдение мер для противодействия распространению вируса.

В условиях чрезвычайной ситуации максимально разрешенное количество участников на публичных мероприятиях, о которых сообщили заранее - 100 человек, при этом необходимо соблюдать все меры безопасности.

Как уже сообщалось, вечером 28 марта в Бухаресте, Тимишоаре, Констанце и других городах страны сотни людей вышли протестовать против новых карантинных ограничений, введенных властями для сдерживания коронавируса.