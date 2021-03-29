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Париж втратив мільярди євро доходу через спад туризму

Понеділок, 29 березня 2021, 14:42

Через коронавірусну кризу туристичний бізнес у Парижі та його регіоні втратив 15,5 мільярда євро доходу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Point.

Кількість туристів торік скоротилась безпрецедентно - приблизно на дві третини, до 17,5 млн осіб. Серед них - 12,6 мільйона французів. Вони принесли галузі близько 6,4 мільярда євро доходу.

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Регіональний комітет з туризму заявив про "історичне падіння відвідуваності" іноземними туристами. Серед іноземців падіння склало 78%, у той час кількість туристів з Франції знизилась на 56%.

Туризм в Парижі та його регіоні зміг отримати вигоду з літньої карантинної паузи, особливо завдяки активності туристів з липня по жовтень.

Водночас відвідуваність найпопулярніших туристичних місць, Лувру і Версальського палацу, різко впала - на 72% і 76% відповідно.

Раніше керівництво Лувру скаржилося, що кількість їхніх відвідувачів після карантину скоротилася у чотири рази, а збитки від пандемії досягли близько 40 мільйонів євро.

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Франція Туризм Коронавірус
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