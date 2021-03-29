Керівництво ЄС їде до Ердогана налагоджувати відносини
Президенти Європейської ради та Європейської комісії зустрінуться в Туреччині з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 6 квітня.
Про це заявив у понеділок представник ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Речник не надав більш детальних відомостей про поїздку Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн. Але візит є частиною зусиль з відновлення відносин, затвердженого лідерами ЄС минулого тижня після того, як Туреччина зробила кроки щодо врегулювання спору в східному Середземномор'ї.
Востаннє Туреччина провела офіційний саміт з двома главами інституцій ЄС в березні 2020 року, коли Ердоган зустрівся з Мішелем і фон дер Ляєн в Анкарі.
Незважаючи на рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції, яка захищає жінок від насильства і погіршення прав людини, ЄС заявив, що готовий працювати над розширенням торгівлі з Анкарою.
Обидві сторони також прагнуть домовитися про нову підтримки Євросоюзом сирійських біженців в Туреччині на мільярди євро.
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