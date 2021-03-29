Руководство ЕС едет к Эрдогану налаживать отношения

Президенты Европейского совета и Европейской комиссии встретятся в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 6 апреля.

Об этом заявил в понедельник представитель ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

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Спикер не предоставил более подробных сведений о поездке Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Но визит является частью усилий по восстановлению отношений, утвержденного лидерами ЕС на прошлой неделе после того, как Турция предприняла шаги по урегулированию спора в восточном Средиземноморье.

Последний раз Турция провела официальный саммит с двумя главами институтов ЕС в марте 2020 года, когда Эрдоган встретился с Мишелем и фон дер Ляйен в Анкаре.

Несмотря на решение Турции выйти из Стамбульской конвенции, которая защищает женщин от насилия и ухудшение прав человека, ЕС заявил, что готов работать над расширением торговли с Анкарой.

Обе стороны также стремятся договориться о новой поддержке Евросоюзом сирийских беженцев в Турции на миллиарды евро.