Число коронахворих в лікарнях Естонії досягло максимуму з початку пандемії
Кількість пацієнтів з коронавірусом, які потребують лікарняного лікування в Естонії, зросла до максимальної за весь час пандемії - 725 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Критична позначка в 700 пацієнтів була досягнута в неділю, і до понеділка залишилася позаду.
"Сьогоднішній показник - 725 осіб, і це найбільша кількість пацієнтів з Covid-19 в естонських лікарнях", - прокоментував медичний керівник кризового штабу Департаменту здоров'я Урмас Сулі.
Він додав, що 71 пацієнт перебуває в інтенсивній терапії третього рівня.
"Так що зараз ситуація дуже важка. Ми сподіваємося, що сьогодні ми зможемо виписати якомога більше пацієнтів, і до завтрашнього ранку це число зменшиться", - сказав Сулі.
Водночас наприкінці минулого тижня в Естонії було відзначено зниження коефіцієнта поширення коронавірусу або індексу репродукції R. Показник опустився нижче одиниці - до 0,9.
Однак, як зазначають фахівці, поки це не достатній рівень, щоб говорити про швидке поліпшення ситуації.
Нагадаємо, в середині березня в Естонії призупинили щеплення політиків і високопоставлених чиновників через проблеми з поставками вакцин.