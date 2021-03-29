Число коронахворих в лікарнях Естонії досягло максимуму з початку пандемії

Кількість пацієнтів з коронавірусом, які потребують лікарняного лікування в Естонії, зросла до максимальної за весь час пандемії - 725 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Критична позначка в 700 пацієнтів була досягнута в неділю, і до понеділка залишилася позаду.

Читайте також Естонія продовжить використовувати вакцину AstraZeneca

"Сьогоднішній показник - 725 осіб, і це найбільша кількість пацієнтів з Covid-19 в естонських лікарнях", - прокоментував медичний керівник кризового штабу Департаменту здоров'я Урмас Сулі.

Він додав, що 71 пацієнт перебуває в інтенсивній терапії третього рівня.

"Так що зараз ситуація дуже важка. Ми сподіваємося, що сьогодні ми зможемо виписати якомога більше пацієнтів, і до завтрашнього ранку це число зменшиться", - сказав Сулі.

Водночас наприкінці минулого тижня в Естонії було відзначено зниження коефіцієнта поширення коронавірусу або індексу репродукції R. Показник опустився нижче одиниці - до 0,9.

Однак, як зазначають фахівці, поки це не достатній рівень, щоб говорити про швидке поліпшення ситуації.

Нагадаємо, в середині березня в Естонії призупинили щеплення політиків і високопоставлених чиновників через проблеми з поставками вакцин.