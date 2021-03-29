Число больных с COVID в больницах Эстонии достигло максимума с начала пандемии

Количество пациентов с коронавирусом, требующих больничного лечения, в Эстонии выросло до максимального за все время пандемии - 725 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Критическая отметка в 700 пациентов была достигнута в воскресенье, и в понедельник осталась позади.

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"Сегодняшний показатель - 725 человек, и это самое большое количество пациентов с COVID-19 в эстонских больницах", - прокомментировал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Сули.

Он добавил, что 71 пациент находится в интенсивной терапии третьего уровня.

"Так что сейчас ситуация очень тяжелая. Мы надеемся, что сегодня мы сможем выписать как можно больше пациентов, и до завтрашнего утра это число уменьшится", - сказал Сули.

В то же время в конце прошлой недели в Эстонии было отмечено снижение коэффициента распространения коронавируса или индекса репродукции R. Показатель опустился ниже единицы - до 0,9.

Однако, как отмечают специалисты, пока это недостаточный уровень, чтобы говорить о скором улучшении ситуации.

Напомним, в середине марта в Эстонии приостановили прививки политиков и высокопоставленных чиновников из-за проблем с поставками вакцин.