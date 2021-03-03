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Правопопулістська AfD у Німеччині потрапила під моніторинг спецслужб - ЗМІ

Середа, 3 березня 2021, 10:30

Федеральний офіс захисту Конституції дозволив моніторити діяльність партії "Альтернатива для Німеччини" через підозри у крайньому правому екстремізмі.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда". 

Це означає, що орган зможе здійснювати нагляд за діяльністю партії, використовуючи інструменти розвідки. 

Водночас на запит видання в Офісі не стали підтверджувати інформацію.

"З огляду на триваючі процедури і нашу повагу до суду, ми не робимо публічних коментарів щодо цього питання", - відповіла речниця відомства.

За інформацією журналістів, підставою для такої уваги до AfD стала 1000-сторінкова доповідь, підготовлена співробітниками Офісу. У ній зібрані підозрілі кейси починаючи з 2019 року, які дають підставу підозрювати порушення членами партії гарантій людської гідності та принципів демократії.

Влітку 2020 році під нагляд спецслужб потрапив осередок парті у Бранденбурзі. Spiegel зазначає, що на цей час це також осередки у Тюрингії, Саксонії-Анхальті та Саксонії.

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Німеччина
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