Правопопулістська AfD у Німеччині потрапила під моніторинг спецслужб - ЗМІ

Федеральний офіс захисту Конституції дозволив моніторити діяльність партії "Альтернатива для Німеччини" через підозри у крайньому правому екстремізмі.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Це означає, що орган зможе здійснювати нагляд за діяльністю партії, використовуючи інструменти розвідки.

Водночас на запит видання в Офісі не стали підтверджувати інформацію.

"З огляду на триваючі процедури і нашу повагу до суду, ми не робимо публічних коментарів щодо цього питання", - відповіла речниця відомства.

За інформацією журналістів, підставою для такої уваги до AfD стала 1000-сторінкова доповідь, підготовлена співробітниками Офісу. У ній зібрані підозрілі кейси починаючи з 2019 року, які дають підставу підозрювати порушення членами партії гарантій людської гідності та принципів демократії.

Влітку 2020 році під нагляд спецслужб потрапив осередок парті у Бранденбурзі. Spiegel зазначає, що на цей час це також осередки у Тюрингії, Саксонії-Анхальті та Саксонії.