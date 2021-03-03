Правопопулистская AfD в Германии попала под мониторинг спецслужб - СМИ

Федеральный офис защиты Конституции разрешил мониторить деятельность партии "Альтернатива для Германии" (AfD) из-за подозрений в ультраправом экстремизме.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Это означает, что орган сможет осуществлять надзор за деятельностью партии, используя инструменты разведки.

В то же время на запрос издания в Офисе не стали подтверждать информацию.

"Учитывая продолжающиеся процедуры и наше уважение к суду, мы не делаем публичных комментариев по этому вопросу", - ответила пресс-секретарь ведомства.

По информации журналистов, основанием для такого внимания к AfD стал 1000-страничный доклад, подготовленный сотрудниками Офиса. В нем собраны подозрительные кейсы начиная с 2019 года, которые дают основание подозревать нарушение членами партии гарантий человеческого достоинства и принципов демократии.

Летом 2020 года под надзор спецслужб попало отделение партии в Бранденбурге. Spiegel отмечает, что в настоящее время это также ячейки в Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Саксонии.