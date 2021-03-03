В Іспанії після вакцинації в рази знизилась кількість заражень у будинках для літніх людей

Дані з будинків для літніх людей у п’яти громадах Іспанії свідчать, що після щеплення кількість заражень коронавірусом різко знизилася.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais з посиланням на нові дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров’я.

За період з 15 до 21 лютого у зазначених закладах зареєстрували 215 випадків захворювання. Для порівняння, за період з 18 до 24 січня захворіли 4 439 осіб.

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Більш того, в окремих закладах у тиждень з 15 лютого не зареєстрували взагалі жодного випадку захворювання.

Таку разючу зміну пов’язують з першим ефектом вакцинації, але частково - тому що тенденція збіглася зі спаданням кількості заражень в країні в цілому: у третій тиждень лютого зареєстрували на 83% менше випадків, ніж у третій тиждень січня.

В Іспанії будинки для літніх людей дуже постраждали від епідемії через те, що проживають у них особи віком переважно від 80 років, з низкою хронічних хвороб. За останніми офіційними даними, у цих закладах внаслідок зараження коронавірусом померли 29 408 осіб.