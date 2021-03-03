В Испании после вакцинации в разы снизилось количество заражений в домах престарелых

Данные из домов престарелых в пяти общинах Испании свидетельствуют, что после прививки количество заражений коронавирусом резко снизилось.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais со ссылкой на новые данные, обнародованные Министерством здравоохранения.

За период с 15 по 21 февраля в указанных заведениях зарегистрировали 215 случаев заболевания. Для сравнения, за период с 18 до 24 января заболели 4439 человек.

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Более того, в отдельных заведениях в неделю с 15 февраля не зарегистрировали вообще ни одного случая заболевания.

Такую разительную перемену связывают с первым эффектом вакцинации, но частично - потому что тенденция совпала с убыванием количества заражений в стране в целом: в третьей неделю февраля зарегистрировали на 83% меньше случаев, чем в третью неделю января.

В Испании дома престарелых очень пострадали от эпидемии из-за того, что проживают в них лица в возрасте преимущественно от 80 лет, с рядом хронических болезней. По последним официальным данным, в этих учреждениях вследствие заражения коронавирусом умерли 29 408 человек.