Британія отримає 10 млн доз вакцини AstraZeneca від виробника з Індії, де купувала і Україна

Велика Британія отримає 10 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, вироблених Інститутом сироватки крові Індії (SII).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

SII, найбільший у світі виробник вакцин за обсягом, масово виробляє вакцину AstraZeneca, розроблену разом з Оксфордським університетом, для десятків бідних країн і країн із середнім рівнем доходу.

"Британія замовила 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, з яких 10 мільйонів доз надходитимуть з Інституту сироватки крові в Індії", - заявив представник британського уряду.

У лютому ЗМІ повідомляли, що Британське агентство з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів проводить аудит виробничих процесів в Індії, щоб прокласти шлях доставці вакцини AstraZeneca до Британії.

Цей крок, швидше за все, викличе занепокоєння з приводу того, що заможні західні країни закуповують дози вакцин за рахунок бідних країн.

Кілька країн з низьким та середнім рівнем доходу, починаючи від Бангладеш і Бразилії, залежать від вакцини AstraZeneca від SII, що має продається під назвою Covishield, але попит зростає із західних країн.

Індійський інститут також надає дози для програми COVAX за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та вакцинного альянсу GAVI.

Уряд Британії заявив, що його угода не вплине на зобов'язання SII надавати вакцини біднішим країнам.

Нагадаємо, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford-AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.

Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.

Також протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, Канади офіційно зареєструвала для використання вакцину від коронавірусу Covishield, яка виробляється в Індії.