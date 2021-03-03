Британия получит 10 млн доз вакцины AstraZeneca от производителя из Индии, где покупала и Украина

Великобритания получит 10 млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных Институтом сыворотки крови Индии (SII).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

SII, крупнейший в мире производитель вакцин по объему, массово производит вакцину AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом, для десятков бедных стран и стран со средним уровнем дохода.

"Британия заказала 100 млн доз вакцины AstraZeneca, из которых 10 млн доз поступят от индийского Института сыворотки крови", - заявил представитель британского правительства.

В феврале СМИ сообщали, что Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов проводит аудит производственных процессов в Индии, чтобы проложить путь доставке вакцины AstraZeneca в Британию.

Этот шаг, скорее всего, вызовет беспокойство по поводу того, что богатые западные страны закупают дозы вакцин, которые могли бы пойти бедным странам.

Несколько стран с низким и средним уровнем дохода, начиная от Бангладеш и Бразилии, зависят от вакцины AstraZeneca от SII, которая продается под названием Covishield, но спрос на нее растет и из западных стран.

Индийский институт также предоставляет дозы для программы COVAX при поддержке Всемирной организации здравоохранения и вакцинного альянса GAVI.

Правительство Великобритании заявило, что его сделка не повлияет на обязательства SII поставлять вакцины бедным странам.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Как известно, Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.

Также в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

Напомним, Канада официально зарегистрировала для использования вакцину Covishield, которая производится в Индии.

Канадское правительство заказало 2 миллиона доз вакцины Covishield, которая прибудет из Индии в ближайшие недели.