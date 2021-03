Партия Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте, пока ее оттуда не выгнали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о выходе его партии "Фидес" из группы Европейской народной партии после принятия изменений в ее правила, позволяющих исключить "Фидес".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Письмо Виктора Орбана к лидеру ЕНП было обнародовано почти сразу после того, как появилась информация о результатах голосования - изменения поддержали большинством в 84 голоса.

Новые правила приостановления полномочий членов группы должны разрешить ЕНП исключить из своих рядов всю "Фидес", а не отдельных депутатов.

"Изменения в правилах группы ЕНП - явно враждебный шаг против" Фидес "и наших избирателей. Ограничения возможности наших европарламентариев выполнять свои обязанности как избранных членов Европарламента лишает венгерских избирателей их демократических прав... Поэтому руководящий орган "Фидес" решил немедленно выйти из группы ЕНП", - говорится в нем.

We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8