Президент Євроради запевнив, що ЄС допоможе Україні з вакциною

Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв сприяти наданню вакцин від коронавірусу Україні від ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель сказав у Києві на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

"ЄС рішуче діє щодо вакцини, щоб вона була доступна всюди. Свого часу ми прийняли два важливих рішення: інвестувати у масове виробництво вакцини і замовити набагато більше вакцини, ніж потрібно, щоб мати більше доз, які можна мобілізувати", - сказав Мішель.

"І я взяв участь у тому, щоб Україну взяли до уваги, і щоб Україна брала участь у цьому процесі…І я запевнив президента у нашій підтримці", - додав Мішель.

Зеленський у свою чергу нагадав, що нещодавно провів переговори із президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо вакцини і очікує 1,2 мільйона доз препарату AstraZeneca.

Нагадаємо, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford-AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.

Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.

Також протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.