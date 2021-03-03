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Президент Евросовета заверил, что ЕС поможет Украине с вакциной

Среда, 3 марта 2021, 13:09

Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал способствовать передаче коронавирусных вакцин Украине от ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель сказал в Киеве на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"ЕС решительно действует в вопросе вакцин, чтобы они были доступны везде. В свое время мы приняли два важных решения: инвестировать в массовое производство вакцин и заказать гораздо больше вакцин, чем нужно, чтобы было больше доз, которые можно мобилизовать", - сказал Мишель.

"И я принял участие в том, чтобы Украину приняли во внимание и чтобы Украина принимала участие в этом процессе... И я заверил президента в нашей поддержке", - добавил Мишель.

Зеленский в свою очередь напомнил, что недавно провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по поводу вакцины и ожидает 1,2 миллиона доз препарата AstraZeneca.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Как известно, Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.

Также в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

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