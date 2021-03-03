Німеччина і Швейцарія почнуть приймати важких коронахворих з Чехії

Німеччина та Швейцарія готові прийняти деяку кількість важкохворих на коронавірус з Чехії.

Як повідомляє СТК, про це сказав міністр внутрішніх справ Ян Гамачек, пише "Європейська правда".

За його словами, з Німеччиною домовилися про прийом на лікування 19 пацієнтів.

Також надійшла пропозиція про допомогу від Швейцарії: попередньо йдеться про прийом 20 хворих, включно з допомогою із транспортуванням.

"Більше деталей буде надано міністерством охорони здоров’я. Також тривають перемовини з польською стороною", - зазначив міністр.

Ситуація з епідемією у Чехії продовжує погіршуватися. Як повідомляє IDNES, 2 березня в країні з населенням близько 10,7 млн зареєстрували понад 16 600 нових хворих - що вже близько до найгірших показників осінньої хвилі. При цьому, частка позитивних тестів серед усіх зроблених складає 44%.

У лікарнях перебувають 8162 хворих, а кількість важких пацієнтів досягла 1661 - що є найвищим показником за увесь час епідемії.

З 1 березня у Чехії закриті дитячі садки та школи. З магазинів працюють лише ті, що продають товари першої необхідності.

Для контролю дотримання обмежень на пересування залучили понад 30 000 правоохоронців.

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, зараз у Чехії - найгірша у ЄС та країнах Європейської економічної зони ситуація з коронавірусом. Це єдина країна, де показник захворюваності за останні 14 днів перевищує 1000 випадків на 100 000 населення. На другому місці за кількістю випадків - Естонія, на третьому - сусідня з Чехією Словаччина.