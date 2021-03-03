Германия и Швейцария начнут принимать тяжелых больных с COVID-19 из Чехии

Германия и Швейцария готовы принять некоторое количество тяжелобольных с коронавирусом из Чехии.

Как сообщает СТК, об этом сказал министр внутренних дел Ян Гамачек, пишет "Европейская правда".

По его словам, с Германией договорились о приеме на лечение 19 пациентов.

Также поступило предложение о помощи от Швейцарии: предварительно речь идет о приеме 20 больных, включая помощью с транспортировкой.

"Больше деталей сообщит министерство здравоохранения. Также ведутся переговоры с польской стороной", - отметил министр.

Ситуация с эпидемией в Чехии продолжает ухудшаться. Как сообщает IDNES, 2 марта в стране с населением около 10,7 млн зарегистрировали более 16 600 новых больных – что уже близко к наихудшим показателям осенней волны. При этом доля положительных тестов среди всех сделанных составляет 44%.

В больницах находятся 8162 больных, а количество тяжелых пациентов достигло 1661 - что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

С 1 марта в Чехии закрыты детские сады и школы. Из магазинов работают только те, которые продают товары первой необходимости.

Для контроля соблюдения ограничений на передвижение привлекли более 30 000 правоохранителей.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас в Чехии - худшая в ЕС и странах Европейской экономической зоны ситуация с коронавирусом. Это единственная страна, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 1000 случаев на 100 000 населения. На втором месте по количеству случаев - Эстония, на третьем - соседняя с Чехией Словакия.