Грецію сколихнув 6-бальний землетрус

На сході Греції зафіксували сильний землетрус, який відчули в Афінах, Салоніках та інших містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Землетрус зафіксували о 12:16 за місцевим часом, його епіцентр знаходився за 24 км на північний захід від Лариси та за 21 км від Еласона.

Після основного поштовху силою 6 балів за шкалою Ріхтера, протягом 20 хвилин зафіксували три афтершоки силою від 4,2 до 4,9 балів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, налякані мешканці Лариси повиходили на вулиці.

На цей час повідомлень про постраждалих немає.

Мер Еласона Нікос Гатсас повідомив, що міські служби збирають інформацію про пошкодження будівель, але зазначив, що на перший погляд руйнування несуттєві.

Є повідомлення, що подекуди землетрус спричинив зсуви, у тому числі на трасі з Лариси до Еласона.

Губернатор області Фессалія повідомив, що координується з центральною владою для подальших дій.