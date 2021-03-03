В Греции произошло 6-балльное землетрясение

На востоке Греции зафиксировали сильное землетрясение, которое почувствовали в Афинах, Салониках и других городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Землетрясение зафиксировали в 12:16 по местному времени, его эпицентр находился в 24 км к юго-западу от Ларисы и в 21 км от Эласона.

После основного толчка в течение 20 минут зафиксировали три афтершока силой от 4,2 до 4,9 балла.

По сообщениям местных СМИ, напуганные жители Ларисы вышли на улицы.

В настоящее время сообщений о пострадавших нет.

Мэр Эласона Никос Гатсас сообщил, что городские службы собирают информацию о повреждении зданий, но отметил, что на первый взгляд разрушения несущественны.

Имеются сообщения, что кое-где землетрясение вызвало оползни, в том числе на трассе из Ларисы в Эласон.

Губернатор области Фессалия сообщил, что координируется с центральной властью для дальнейших действий.