Музеї просто неба та автошколи: Литва анонсувала пом’якшення карантину
Уряд Литви вирішив пом’якшити чинні карантинні обмеження, запроваджені для боротьби з епідемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
З суботи 6 березня будуть дозволені зустрічі більш ніж двох осіб, за умови, що вони не більш ніж з двох домогосподарств і зустріч відбувається надворі. Досі були дозволені зустрічі не більш ніж двох людей.
Зможуть відновити роботу усі заклади просто неба - музеї, зоопарки, ботанічні сади, тощо. Проте групові відвідини таких місць можливі для груп не більш ніж з 5 осіб.
З 10 березня дозволять відновити уроки та екзамени в автошколах.
Після "піку" заражень в середині грудня, коли щодня реєстрували понад 3 тисячі заражень, кількість хворих поступово спадає. Останній місяць найвищі показники коливаються між 600-700 випадків.
Населення Литви - близько 2,8 млн осіб.