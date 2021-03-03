Музеї просто неба та автошколи: Литва анонсувала пом’якшення карантину

Уряд Литви вирішив пом’якшити чинні карантинні обмеження, запроваджені для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

З суботи 6 березня будуть дозволені зустрічі більш ніж двох осіб, за умови, що вони не більш ніж з двох домогосподарств і зустріч відбувається надворі. Досі були дозволені зустрічі не більш ніж двох людей.

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Зможуть відновити роботу усі заклади просто неба - музеї, зоопарки, ботанічні сади, тощо. Проте групові відвідини таких місць можливі для груп не більш ніж з 5 осіб.

З 10 березня дозволять відновити уроки та екзамени в автошколах.

Після "піку" заражень в середині грудня, коли щодня реєстрували понад 3 тисячі заражень, кількість хворих поступово спадає. Останній місяць найвищі показники коливаються між 600-700 випадків.

Населення Литви - близько 2,8 млн осіб.