Музеи под открытым небом и автошколы: Литва анонсировала смягчение карантина
Правительство Литвы решило смягчить действующие карантинные ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
С субботы 6 марта будут разрешены встречи более чем двух человек, при условии, что они не более чем из двух домохозяйств и встреча происходит на улице. До сих пор были разрешены встречи не более двух человек.
Смогут возобновить работу все учреждения под открытым небом - музеи, зоопарки, ботанические сады. Однако групповые посещения таких мест возможные для групп не более чем из 5 человек.
С 10 марта разрешат возобновить уроки и экзамены в автошколах.
После "пика" заражений в середине декабря, когда ежедневно регистрировали более 3000 заражений, количество больных постепенно спадает. Последний месяц самые высокие показатели колеблются между 600-700 случаев.
Население Литвы - около 2,8 млн человек.