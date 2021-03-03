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Музеи под открытым небом и автошколы: Литва анонсировала смягчение карантина

Среда, 3 марта 2021, 14:47

Правительство Литвы решило смягчить действующие карантинные ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

С субботы 6 марта будут разрешены встречи более чем двух человек, при условии, что они не более чем из двух домохозяйств и встреча происходит на улице. До сих пор были разрешены встречи не более двух человек.

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Смогут возобновить работу все учреждения под открытым небом - музеи, зоопарки, ботанические сады. Однако групповые посещения таких мест возможные для групп не более чем из 5 человек.

С 10 марта разрешат возобновить уроки и экзамены в автошколах.

После "пика" заражений в середине декабря, когда ежедневно регистрировали более 3000 заражений, количество больных постепенно спадает. Последний месяц самые высокие показатели колеблются между 600-700 случаев.

Население Литвы - около 2,8 млн человек.

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