Додон заявив, що оскаржить рішення Санду розпустити парламент

Партія соціалістів Молдови збирається оскаржити рішення президента Маї Санду, яка звернулася до Конституційного суду для розпуску парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив лідер соціалістів, колишній президент Ігор Додон.

"Ми, соціалісти, представимо в Конституційний суд всі конституційні аргументи для прийняття рішення, яке не буде суперечити конституційній нормі, рекомендаціям Венеціанської комісії останніх років. І ми сподіваємося, що рішення КС буде не тільки конституційно правильним, але і гуманним щодо суспільства, яке зараз потребує масової вакцинації і зниженні епідемічних показників", - написав Додон на своїй сторінці в Facebook.

29 березня Мая Санду анонсувала звернення до Конституційного суду з приводу розпуску парламенту.

Президентка зазначила, що з моменту відставки уряду Кіку пройшло три місяці, і за цей час депутати могли вибрати уряд і зайнятися проблемами, які вже не можна відкладати.

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