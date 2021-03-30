Додон заявил, что обжалует решение Санду распустить парламент

Партия социалистов Молдовы собирается оспорить решение президента Майи Санду, которая обратилась в Конституционный суд для роспуска парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил лидер социалистов, бывший президент Игорь Додон.

"Мы, социалисты, представим в Конституционный суд все конституционные аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме, рекомендациям Венецианской комиссии последних лет. И мы надеемся, что решение КС будет не только конституционно правильным, но и гуманным по отношению к обществу, которое сейчас нуждается в массовой вакцинации и снижении эпидемических показателей", - написал Додон на своей странице в Facebook.

29 марта Майя Санду анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента.

Президент отметила, что с момента отставки правительства Кику прошло три месяца, и за это время депутаты могли выбрать правительство и заняться проблемами, которые уже нельзя откладывать.

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