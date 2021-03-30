У Румунії другий день поспіль проходять протести проти карантину

У кількох містах Румунії знову відбулися протести проти нових заходів з боротьби з пандемією, які набули чинності днем ​​раніше на тлі зростання числа випадків зараження COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Більше тисячі людей зібралися в столиці Бухаресті та скандували "Свободу!" під час маршу до будівлі уряду на центральній площі Перемоги. Один чоловік був затриманий поліцією. На ньому не було маски та він відмовився назвати своє прізвище.

Менші протести пройшли в інших частинах країни. Демонстрації були в основному організовані вкрай правою партією AUR, яка виступила проти обмежень пандемії та підтримала низки недавніх протестів проти вакцинації.

Лідер партії Джордж Сіміон, який на цьому тижні закликав людей до протестів по всій країні кожен день, був присутній на демонстрації в Бухаресті.

У понеділок у Румунії було зареєстровано найбільшу кількість пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії з початку пандемії - майже 1400, і приблизно ще 12 000 осіб, інфікованих COVID-19, отримують регулярну стаціонарну допомогу.

Зараз у країні з населенням понад 19 мільйонів осіб зареєстровано понад 940 000 підтверджених інфекцій 23 234 особи померли та було зроблено майже три мільйони щеплень.

Нагадаємо, організаторам та учасникам антикарантинних протестів, що відбулися у низці румунських міст в ніч на понеділок, виписали штрафи на загальну суму понад 20 тисяч євро.