В Румынии второй день подряд проходят протесты против карантина

В нескольких городах Румынии вновь прошли протесты против новых мер по борьбе с пандемией, которые вступили в силу днем ​​ранее на фоне роста числа случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Более тысячи человек собрались в столице Бухаресте и скандировали "Свободу!" во время марша к зданию правительства на центральной площади Победы. Один мужчина был задержан полицией после того, как отказался представиться за то, что на нем не было маски.

Меньшие протесты прошли в других частях страны. Демонстрации были в основном организованы крайне правой партией AUR, которая выступила против ограничений пандемии и поддержала ряд недавних протестов против вакцинации.

Лидер партии Джордж Симион, который на этой неделе призывал людей к протестам по всей стране каждый день, присутствовал на демонстрации в Бухаресте.

В понедельник в Румынии было зарегистрировано наибольшее количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии с начала пандемии - почти 1400, и примерно еще 12 000 человек, инфицированных COVID-19, получают регулярную стационарную помощь.

На данный момент в стране с населением более 19 миллионов человек зарегистрировано более 940 000 подтвержденных инфекций, 23 234 человека умерли и было сделано почти три миллиона прививок.

Напомним, организаторам и участникам антикарантинных протестов в ряде румынских городов в ночь на понедельник выписали штрафы на общую сумму более 20 000 евро.