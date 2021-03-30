Молдова отримала від НАТО 100 000 респіраторів для медиків

Молдова отримала від НАТО 100 000 захисних масок FFP2 як допомогу для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Допомогу надали через спецфонд НАТО з реагування на пандемію у відповідь на запит Молдови про міжнародну допомогу.

Її профінансували Норвегія та Люксембург, а перевезення з Люксембурга до Молдови безкоштовно забезпечили румунські літаки.

"Засоби захисту передадуть для медиків та пацієнтів у дитячому муніципальному клінічному госпіталі "Valentin Ignatenco" у Кишиневі та інших медичних закладів на всій території країни", - зазначають у повідомленні.

Раніше у лютому Альянс надав Молдові 25 тисяч костюмів біологічного захисту.

Останнім часом у Молдові зростає щоденна кількість заражень коронавірусом, показники вже перевищили максимум осінньої хвилі епідемії.

Вакцинація в країніі почалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech-Pfizer, також через COVAX.

На 29 березня у Молдові вакцинувалися близько 34 тис. осіб - близько 1% населення.