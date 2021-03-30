Молдова получила от НАТО 100 тыс. респираторов для медиков

Молдова получила от НАТО 100 тысяч защитных масок FFP2 как помощь для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Помощь оказали через спецфонд НАТО по реагированию на пандемию в ответ на запрос Молдовы о международной помощи.

Ее профинансировали Норвегия и Люксембург, а перевозки из Люксембурга в Молдову бесплатно обеспечили румынские самолеты.

"Средства защиты передадут для медиков и пациентов в детском муниципальном клиническом госпитале Valentin Ignatenco в Кишиневе и других медицинских учреждений на всей территории страны", - отмечается в сообщении.

Ранее в феврале Альянс предоставил Молдове 25 000 костюмов биологической защиты.

В последнее время в Молдове растет ежедневное количество заражений коронавируса, показатели уже превысили максимум осенней волны эпидемии.

Вакцинация в стране и началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech-Pfizer, также через COVAX.

На 29 марта в Молдове вакцинировались около 34 тыс. человек - около 1% населения.